Медведева снова предстала в образе героини популярного аниме

Как сообщает «Профиль», во время пресс-конференции, посвященной японскому ледовому шоу, которое пройдет в июне 2020 году, Медведева заявила, что ей «очень нравится это костюм».
– Я буду использовать его во время шоу. Я хочу сделать все возможное, чтобы стать настоящей Сейлор Мун, – написала фигуристка.
Ранее сообщалось, что Медведева исполнит роль аниме-героини в ледовой постановке, приуроченной к 25-летию выхода японского мультфильма на экраны.
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