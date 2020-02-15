Медведева снова предстала в образе героини популярного аниме - Советский спорт
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15 февраля 2020 13:53Фигурное катаниеКорегин Владислав

Медведева снова предстала в образе героини популярного аниме

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в образе героини аниме Сейлор Мун.

Как сообщает «Профиль», во время пресс-конференции, посвященной японскому ледовому шоу, которое пройдет в июне 2020 году, Медведева заявила, что ей «очень нравится это костюм».

– Я буду использовать его во время шоу. Я хочу сделать все возможное, чтобы стать настоящей Сейлор Мун, – написала фигуристка.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнит роль аниме-героини в ледовой постановке, приуроченной к 25-летию выхода японского мультфильма на экраны.

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