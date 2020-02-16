Этери Тутберидзе: Загитова постоянно заканчивала, а мы ее возвращали - Советский спорт
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16 февраля 2020 15:41Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Этери Тутберидзе: Загитова постоянно заканчивала, а мы ее возвращали

Тренер рассказала о том, как олимпийская чемпионка Пхенчхана приняла решение приостановить карьеру.

В Японии вышел документальный фильм «Королева Загитова: правда о карьере». В нем были использованы фрагменты интервью Этери Тутберидзе о совместной работе с Алиной Загитовой.

Вот, что рассказала тренер японским документалистам:

«Когда впервые увидели Загитову, подумала, что это хороший материал. Еще она была хорошо натренирована. К тому же было видно, что она пытается меня понять. Так что я сразу сказала ей «да».

Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер. Но ее взгляд меня покорил. Он как бы говорил: «Спасите меня». В то время она была на грани отчаяния.

Ее особенность в красоте и грации. Некоторых фигуристок нужно учить как вставать в ту или иную позу. Алина просто вставала в позу и это было прекрасно. Она чувствовала правильную позу.

Однажды мне пришлось прекратить работу с Алиной. В какой-то момент она ощутила, что скоро станет звездой, что теперь у нее все будет хорошо. В такие моменты спортсмены перестают добиваться своих целей, перестают развиваться. Но ничего нельзя достичь, если этого не хочет сам спортсмен. Поэтому если я кому-то делаю предупреждение, а он его игнорирует, то мне остается только сказать «до свидания».

Когда Алина приняла решение сделать паузу в карьере, она нам сказала фразу: «Прекратите меня заставлять».

Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали, она заканчивала – мы возвращали. Мы ее заставляли. Говорили: «Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать». А здесь, она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться.

Летом она никогда не хочет входить в сезон, это тяжело для нее. Мы проговорили с ней, что едем на Japan Open, на этапы, а дальше смотрим на ее настроение. Заставлять ее, форсировать мы в этом сезоне не хотели».

Помимо Загитовой Тутберидзе в качестве тренера подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.

Загитова – самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, а также первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В активе 17-летней девушки золотая медаль Олимпиады, а также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го. В декабре прошлого года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.

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