Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 февраля 2020 15:22Фигурное катание

Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

Макар Игнатов стал победителем соревнований в одиночном мужском катании в финале Кубка России, которые прошли в Великом Новгороде.

Как сообщает «Профиль», по результатам короткой и произвольной программ спортсмену удалось набрать 273,50 балла.

Как отмечает издание, в произвольной программе воспитанник к Евгения Рукавицына прыгнул два четверных - сальхов и тулуп.

Добавим, что второе место занял Антон Шулепов, а тройку лучших замкнул Илья Яблоков.

Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Президент IBU: Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них Дмитрий Губерниев: У всех иностранных коллег сейчас недоумение, говорят, все высосано из пальца Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия - восьмая
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Престиж Черышева, безнадега Моуринью. Чем запомнилась Лига чемпионов Гол Дениса Черышева подсластил «Валенсии» горечь крупного поражения от «Аталанты», а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью довольно буднично проиграл дома «Лейпцигу». 20.02.2020 16:30 Футбол Безъязычный Алексей
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай
Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:51 Футбол «Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пахтакор»
15:47 Биатлон Президент IBU: Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них
15:33 Биатлон Дмитрий Губерниев: У всех иностранных коллег сейчас недоумение, говорят, все высосано из пальца
15:22 Фигурное катание Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
15:01 Биатлон Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия - восьмая
14:53 Футбол «Челси» - «Тоттенхэм». Стартовые составы команд
14:45 Санный спорт Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту
14:34 Футбол Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Леганесом»
14:19 Биатлон Владимир Драчев: Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире
14:05 Футбол «Зенит» в товарищеском матче не смог переиграть «Ислочь»
13:42 Биатлон Анатолий Хованцев: В этом сезоне Логинова проверяли не менее 16 раз
13:28 Биатлон Евгений Гараничев: Полицейские три дня шли к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой
13:15 Биатлон Анатолий Хованцев: Пока окончательного решения нет, но думаю, что Логинов выступит в эстафете
13:00 Биатлон Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России
12:44 Биатлон Алексей Нуждов: В IBU решили: аккредитация не российская у тренера Логинова, значит что-то замышляют
12:39 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Ребята шутят, что норвежцы не заметили за рулем снегохода Устюгова
12:21 Биатлон Алексей Нуждов: Полиция хотела забрать Логинова, но Драчев сказал: «Саша никуда не поедет»
Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов
Вспышки в небе, плата за парковку, репетиция встречи заразы: итоги недели в Карелии
Снегопад и ураганный ветер ожидаются на Ставрополье
Ещё один чиновник из администрации Оренбурга избавился от приставки и. о.
Тюмень признали одним из самых безопасных городов
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика