Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию Макар Игнатов стал победителем соревнований в одиночном мужском катании в финале Кубка России, которые прошли в Великом Новгороде.

Как сообщает «Профиль», по результатам короткой и произвольной программ спортсмену удалось набрать 273,50 балла. Как отмечает издание, в произвольной программе воспитанник к Евгения Рукавицына прыгнул два четверных - сальхов и тулуп. Добавим, что второе место занял Антон Шулепов, а тройку лучших замкнул Илья Яблоков.