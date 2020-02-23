Загитова в День защитника Отечества вспомнила о победе на Олимпиаде

«Профиль» сообщает, что российская фигуристка Алина Загитова опубликовала поздравление по случаю Дня защитника отечества.
На своей странице в инстаграме Загитова отметила, что этот день календария для нее всегда будет особенной датой, поскольку именно 23 февраля два года назад ей удалось стать олимпийской чемпионкой на Играх в корейском Пхенчхане. Загитова отдельно отметила помощь и поддержку тренеров, благодаря которым завоевала победу.
«Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны. С праздником!», – написала фигуристка.
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🏆🇷🇺🌟23 февраля! 🌟Хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества 🌟, и для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной. Именно в этот день 2 года назад мне и моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе 🥇, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу 🥇 и Сергею Викторовичу Дудакову 🥇 удалось завоевать Золотую медаль на Олимпийских играх🎉🙆♀️. Спасибо моей семье и болельщикам, что были рядом и болели за нас ❤ Только спустя время начинаешь осозновать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны 💪🇷🇺 С Праздником! 😉🎉🤞🙏💪❤ ******************************************* 🏆🇷🇺🌟February 23! 🌟 Let me congratulate all men with Men's Day and Defender of the Fatherland Day 🌟. For me Feb.23 is also a very memorable date because on this day two years ago me and my coaches Eteri Tutberidze 🥇, Daniil Gleikhengauz🥇 and Sergey Dudakov 🥇 won Gold medal at Olympic Games in PyeongChang 2018 🙆♀️🎉. Thank you to my family and fans for great support during Olympic Games ❤. Now I feel joy, happiness and pride for defending the honor of our country 💪🇷🇺. Happy Holiday! 😉🎉🤞🙏💪❤ *******************************************🏆🇷🇺🌟2月23日🌟Men’s DayとDefender of the Fetherland Dayに際して、すべての男性にむけてお祝いを言わせてください🌟私にとっても、2月23日は、とても忘れられない日です。2年前の今日、エテリコーチ🥇、ダニイルコーチ🥇、セルゲイコーチ🥇とともに、ピョンチャンオリンピック2018にて、金メダルを獲得しました🎉🙆♀私達の国を守ることに対して、私は今、喜び、幸せ、そして誇りを感じています💪🇷🇺良い休日を！😉🎉🤞🙏💪❤ #фигурноекатание #figureskating #teamrussia #teamtutberidze #olympics #2018 #gold #олимпиада #победа #корея #праздник #🇷🇺
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Алина – самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, а также первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Поимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе 17-летней спортсменки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.