Загитова в День защитника Отечества вспомнила о победе на Олимпиаде Два года назад Алина завоевала золотую медаль в Пхенчхане.

«Профиль» сообщает, что российская фигуристка Алина Загитова опубликовала поздравление по случаю Дня защитника отечества.

На своей странице в инстаграме Загитова отметила, что этот день календария для нее всегда будет особенной датой, поскольку именно 23 февраля два года назад ей удалось стать олимпийской чемпионкой на Играх в корейском Пхенчхане. Загитова отдельно отметила помощь и поддержку тренеров, благодаря которым завоевала победу.

«Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны. С праздником!», – написала фигуристка.

Алина – самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, а также первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Поимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе 17-летней спортсменки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.