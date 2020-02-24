«Я очень рада, что однажды судьба привела меня к Вам». Загитова поздравила Тутберидзе с 46-летием

«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнеромФигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00Фигурное катаниеИванова Дарья
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian OpenПосле поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил.29.01.2020 18:00ТеннисМысин Николай
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в СаранскеНа первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания.08.02.2020 20:18Фигурное катаниеТигай Лев
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январеОткрываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы.03.02.2020 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с ТуктамышевойВ финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина.21.02.2020 21:00Фигурное катаниеТигай Лев
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий неделиОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина.02.02.2020 15:01Фигурное катаниеТигай Лев
«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат»Наталья Сорокина подводит предварительные итоги чемпионата мира в Антхольце, на котором Александр Логинов принес России две медали (золото и бронзу).21.02.2020 14:00БиатлонВолохов Юрий
Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравнится с МостовымБывший форвард «Реала» принимает участие в «Кубке легенд».21.02.2020 17:00ФутболГригорьевская Юлия
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020?В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта.24.02.2020 16:28БиатлонТигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в РоттердамеРоссияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини.11.02.2020 20:30ТеннисМысин Николай