«Я очень рада, что однажды судьба привела меня к Вам». Загитова поздравила Тутберидзе с 46-летием 17-летняя россиянка является победительницей Олимпийских игр-2018, чемпионата мира и чемпионата Европы.

Как сообщает «Профиль», российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram пост с поздравлениями с днем рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

17-летняя спортсменка отметила огромный вклад наставницы в ее достижения на протяжении всей карьеры.

– Я очень рада, что однажды судьба привела меня к Вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю Вам счастья и только новых побед, – написала Загитова.

Отметим, что сегодня Этери Тутберидзе исполнилось 46 лет. Помимо Загитовой, ее воспитанницами являются такие фигуристки, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алена Косторная.