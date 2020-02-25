Нина Мозер: Не надо искать виноватых и испытывать чувство вины Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала комментарий о проблемах с WADA.

В интервью «Советскому спорту» Нина Мозер заявила о том, что во время Олимпиады в Сочи у российским спортсменам не нужно было использовать допинг.

«Конечно, за всех отвечать нельзя, возможно, кто-то и использует запрещенные препараты, – заявила заслуженный тренер России. – Но могу сказать, что при подготовке к Олимпиаде в Сочи никому этим заниматься не нужно было. Все олимпийцы были всем обеспечены. А какой моральный подъем был: это, как во время Великой Отечественной – все были готовы умирать, но побеждать за Родину!

Не надо искать виноватых и испытывать чувство вины, спорт – миг и каждый пытается сделать этот миг ярким и счастливым. Не знаю, где правда в этой истории, но она еще не понятна до конца.

Мое мнение – за рубежом на более высоком уровне развита медицина. Так обтекаемо скажу и больше развивать эту мысль не буду.

Перед Пхенчханом мы боролись с ветряными мельницами. Вот я всем и говорю: у меня было две Олимпиады – одна золотая, а другая черная. И когда сейчас пошли разговоры, что опять можем выступить без флага и гимна, я отвечаю, что уже через это прошла».

На Олимпиаде в Сочи В 2014 году под руководством Мозер российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли золотые медали в турнире спортивных пар.

Большое интервью Нины Мозер читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».