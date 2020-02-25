Нина Мозер: Последние три года в минспорта был провал

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер в интервью «Советскому спорту» рассказала о том, что министерство спорта в три предыдущие года не справлялось со своими обязанностями.
«Такое впечатление, что какой-то демон своими большими мохнатыми лапами накрыл весь российский спорт, – заявила Мозер. – Есть федерации, где все очень профессионально. Например, наша федерация конькобежного спорта. Там все работают слаженно – начиная от президента и заканчивая врачом сборной. Они очень уверенно идут к Играм в Пекине.
Сейчас пришел новый министр, может он что-то начет менять. К сожалению, последние три года был просто провал. Еще в течение года после Сочи специалисты ходили в министерство, там было с кем поговорить. А в последние три года там тишина была в коридорах. Никто ничего не решал: не положено, есть определенные правила и т.д.
У нас многие фигуристы не могут выполнить требования, чтобы получить звание мастера спорта. Допустим, для этого нужно занять определенное место в соревнованиях. Но этого мало – в турнире должны принимать участие представители 25 регионов России. У нас фигурное катание на профессиональном уровне представлено максимум в десяти регионах. На чемпионат страны допускается 12 пар. Большая часть из них представляет Москву и Санкт-Петербург. И возникает вопрос: где спортсменам можно выполнить норматив мастера спорта? А ведь это отражается на тренерских зарплатах. Получается, что спортсмены не могут выполнить норматив мастера спорта, а по возрасту уже не могут соревноваться с кандидатами. И они становятся перворазрядниками. Это что за вредительство? Кто придумал эти абсурдные правила?»
21 января министром спорта Российской Федерации был назначен Олег Матыцин. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего ведомство с 2016 года.
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