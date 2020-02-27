Энберт и Забияко завершили карьеру В рамках чемпионата страны фигуристы выигрывали серебро и две бронзы.

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры.

«Как бы нам ни хотелось с Сашей радовать вас своими выступлениями, но жизненные обстоятельства складываются иначе. Возможно, это к лучшему. Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь еще раз, я бы не задумываясь сказала: «Да, хочу». Потому что это была бы возможность снова встретить тех людей, которые помогали нам, почувствовать вашу энергетику, уважаемые болельщики. Еще раз порадовать наших родных и близких», – сказала Забияко, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, приходится прощаться с вами. Это был сложный путь, спорт заставляет учиться справляться с проблемами, трудностями, в начале кажется, что самое главное – это медали и титулы, гоняешься за ними. И только когда завершаешь, понимаешь, что самое важное - тот путь, который ты прошел, кем ты стал. Я счастлив, что вокруг меня люди, которые сделали меня тем, кто я есть, спасибо всем, кто был рядом, учил и наставлял, это было здорово», – добавил Энберт.

Напомним, фигуристы выступали в паре с 2015 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Через год спортсмены стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира. Также Забияко и Энберт выигрывали бронзу чемпионата Европы 2018 года.