Бывший российский фигурист Бариев: По юниорам я был одним из лучших, но потом травмировался - Советский спорт
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27 февраля 2020 15:50Фигурное катаниеКорегин Владислав

Бывший российский фигурист Бариев: По юниорам я был одним из лучших, но потом травмировался

28-летний спортсмен является двукратным чемпионом России среди юниоров (2008 и 2009 годы), финалистом серии юниорского Гран-при, а также четырехкратным чемпионом Италии (2014-2017).

Бывший российский фигурист Иван Бариев рассказал о том, почему не сложилась его карьера в России.

По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России. Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа – Дайсукэ Такахаси, Хавьер Фернандес, Флоран Амодио, Сергей Воронов, Алена Леонова, Никита Кацалапов с Леной Ильиных. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушел, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию – у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве. Какое-то время катался у Олега Васильева в Санкт-Петербурге, потом уехал в Оберстдорф к Михаэлю Хуту, – цитирует Бариева RT.

Напомним, что в 2013 году 28-летний спортсмен принял решение выступать за сборную Италии, где выступал под фамилией своего отчима Ригини.

В данный момент Иван на протяжении трех последних лет выступает в ледовом шоу Art on Ice.

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