Бывший российский фигурист Бариев: По юниорам я был одним из лучших, но потом травмировался

Бывший российский фигурист Иван Бариев рассказал о том, почему не сложилась его карьера в России.
– По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России. Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа – Дайсукэ Такахаси, Хавьер Фернандес, Флоран Амодио, Сергей Воронов, Алена Леонова, Никита Кацалапов с Леной Ильиных. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушел, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию – у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве. Какое-то время катался у Олега Васильева в Санкт-Петербурге, потом уехал в Оберстдорф к Михаэлю Хуту, – цитирует Бариева RT.
Напомним, что в 2013 году 28-летний спортсмен принял решение выступать за сборную Италии, где выступал под фамилией своего отчима Ригини.
В данный момент Иван на протяжении трех последних лет выступает в ледовом шоу Art on Ice.
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