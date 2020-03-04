Шведский фигурист раскритиковал российских спортсменок

Шведский фигурист Александр Майоров раскритиковал юных российских фигуристок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
Он назвал их выступления однообразными, сообщает «Профиль». По словам Майорова, ни одна из девушек его не впечатлила. Он добавил, что программы фигуристок похожи по музыке и стилю. Фигурист отметил только прыжки в исполнении спортсменок.
На прошедшем чемпионате Европы подопечные тренера Этери Тутберидзе Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал почета.
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