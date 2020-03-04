Шведский фигурист раскритиковал российских спортсменок Александр Майоров подверг критике их катание.

Шведский фигурист Александр Майоров раскритиковал юных российских фигуристок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Он назвал их выступления однообразными, сообщает «Профиль». По словам Майорова, ни одна из девушек его не впечатлила. Он добавил, что программы фигуристок похожи по музыке и стилю. Фигурист отметил только прыжки в исполнении спортсменок.

На прошедшем чемпионате Европы подопечные тренера Этери Тутберидзе Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал почета.