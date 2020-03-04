Мозалев занял второе место в короткой программе на юниорском чемпионате мира Яблоков – седьмой, а Гуменник – девятый.

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в столице Эстонии Таллинне завершилась короткая программа у юношей. Лучший результат показал японец Юма Кагияма – 85,82 балла. Второе место занял россиянин Андрей Мозалев, уступив 1,51 балла. Результат 16-летнего петербуржца 84,31. Третье место у американцу Эндрю Торгашева (81,50). Что касается других россиян, то Илья Яблоков занял седьмое место (77,53), а Петре Гуменник – девятое (76,07). Произвольная программу юноши покажут в пятницу 6 марта.