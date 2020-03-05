Панфилова и Рылов победили на юниорском чемпионате мира в Таллине

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония).
По итогам двух программ российская пара получила 195,96 баллов. Второе место заняли их соотечественники – Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (174,85). Тройку лучших замкнули еще одна пара из России – Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, показавшие результат 171,18 балла.
Отметим, что чемпионат мира завершится 8 марта.
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