Панфилова и Рылов победили на юниорском чемпионате мира в Таллине - Советский спорт
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05 марта 2020 22:46Фигурное катаниеКорегин Владислав

Панфилова и Рылов победили на юниорском чемпионате мира в Таллине

Российские пары заняли весь пьедестал.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония).

По итогам двух программ российская пара получила 195,96 баллов. Второе место заняли их соотечественники – Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (174,85). Тройку лучших замкнули еще одна пара из России – Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, показавшие результат 171,18 балла.

Отметим, что чемпионат мира завершится 8 марта.

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