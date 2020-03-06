«Медленно ползем в Канаду». Косторная опубликовала видео с тренировки Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала видео с тренировки в ледовом дворце «Хрустальный».

«Медленно ползем в Канаду», - подписала Косторная видео, опубликованное в Instagram.

Напомним, юбилейный (110-й) чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 16 по 22 марта 2020 года в канадском Монреале на арене «Белл-центр».

Добавим, что Косторная - действующая чемпионка Европы и победительница Финала серии Гран-при 2020 года.