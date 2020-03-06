Наталья Бестемьянова: По стилю и манере Валиева могла бы приблизиться к Костнер Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эти дни в Таллинне.

- Она каталась замечательно, классно. Просто так такие оценки не ставят. Думаю, что ее пока рано сравнивать с кем-либо. Но по стилю и манере она могла бы приблизиться к Каролине Костнер, - цитирует Бестемьянову ТАСС.

Добавим, что Валиева получила от судей 74,92 балла, установив новый рекорд для юниорских мировых первенств.