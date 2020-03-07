Мозалев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров

Российский фигурист по сумме двух программ получил от судей 245,09 балла. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма (231,75). Замкнул тройку лучших еще одни россиянин - Петр Гуменник (231,12)
Отметим, что Илья Яблоков занял десятое место (206,16).
Добавим, что ранее Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали сильнейшими среди спортивных пар.
Фигурное катание
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин (Эстония)
Юноши
1. Андрей Мозалев (Россия) – 245,09.
2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75.
3. Петр Гуменник (Россия) – 231,12…
10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16.
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