Мозалев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров Россиянин Андрей Мозалев завоевал золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине (Эстония).

Российский фигурист по сумме двух программ получил от судей 245,09 балла. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма (231,75). Замкнул тройку лучших еще одни россиянин - Петр Гуменник (231,12) Отметим, что Илья Яблоков занял десятое место (206,16). Добавим, что ранее Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали сильнейшими среди спортивных пар. Фигурное катание

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин (Эстония)

Юноши 1. Андрей Мозалев (Россия) – 245,09.

2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75.

3. Петр Гуменник (Россия) – 231,12…

10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16.