Сергей Шахрай: Тренеры Валиевой должны внимательно отнеслась к здоровью фигуристки Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском ЧМ по фигурному катанию

- У Камилы уже были две травмы ноги и хотелось бы, чтобы ее тренерская команда крайне внимательно отнеслась к карьере и здоровью юной фигуристки. Чтобы ее тренеры не переборщили с нагрузками, что может привести к непоправимым последствиям. Призываю как можно бережнее отнестись к этому уникальному таланту, чтобы раскрыть ее потенциал в нужный момент.