Сергей Шахрай: Не надо сравнивать Валиеву с Косторной, Трусовой и Щербаковой Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском ЧМ по фигурному катанию

- Камилу сравнивают с нынешней блестящей плеядой наших фигуристок - Аленой Косторной, Сашей Трусовой и Анной Щербаковой. Не стал бы этого делать, Камила сама по себе уникальный талант, ни на кого не похожий.

Теперь о выступлении Валиевой в Таллине. Она впервые включила в программу два четверных прыжка. В первом - не получился чистый выезд, а четверной тулуп выполнила прекрасно. Это говорит о ее потенциале. А ее хореографические возможности вызывают восхищение. В таком возрасте Валиева уже катается, как зрелый мастер.

Ее тренерам следует более внимательно отнестись к ее будущим программам, учитывая уникальный талант фигуристки.