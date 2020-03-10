Евгений Плющенко: Нужно идти по пути стран, закрывших въезды и выезды Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал решение о запрете массовых мероприятий в Москве.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе запретил проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч человек. Эта мера, направленная на борьбу с распространением коронавируса, рассчитана до 10 апреля.

Запрет коснется и ледового шоу «Россия, вперед!», которое должно пройти в воскресенье 29 марта в СК «Мегаспорт», вмещающем 10 тысяч зрителей. В представлении планировалось участие фигуристов сборной России.

Ситуацию в интервью Sport24.ru прокомментировал двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Евгений Плющенко:

«Если наше руководство делает такие заявления, то они считают это решение правильным.

Шоу «Россия вперед»? Я думаю, оно под вопросом. У меня тоже на сегодняшний день есть шоу в Чехии и Италии, мы их отменяем из-за такой ситуации в мире. Лучше быть здоровым, чем заработать какую-то копейку. Мы перенесли наш отдых, остаемся в Москве и ждем вакцину. Я считаю, это правильный шаг.

Нужно вообще отменить перелеты в страны, где вспышка вируса. Знаю, что наши компании еще летают в Китай. Это я считаю полным бредом! Надо идти по пути стран, которые закрыли въезды и выезды или же страховаться».