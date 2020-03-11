Александр Самарин: Тяжело тренироваться после непопадания в состав сборной

Фигурист Александр Самарин не попал в состав национальной сборной на чемпионат мира и с трудом заставлял себя тренироваться после такого разочарования.
Причиной стало неудачное выступление спортсмена на чемпионате Европы. «Трудно ли заставлять себя тренироваться, когда понимаешь, что сезон фактически закончен? Тяжело, да. Пару дней после возвращения из Граца я приходил в себя: надо было успокоиться, выпустить пар, выдохнуть и четко разложить в голове весь последующий план действий, прежде чем выходить на лед», — приводит RT слова Самарина.
Он отметил, что сейчас очень заряжен на работу при плотном графике. По словам фигуриста, в его программе могут появиться новые сложные элементы. Так Самарин уже опробовал четверной риттбергер, который быстро выучил, на турнире в Таллине.
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