«Честно говоря, порой это очень больно». Медведева – о травле в соцсетях Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об оскорблениях и травле, с которыми она сталкивалась в социальных сетях.

Как сообщает «Профиль», она призналась, что раньше немного боялась тех, кто писал негативные комментарии по поводу ее персоны и долго время переживала из-за этого, однако потом решила «отпустить» ситуацию.

– Честно говоря, порой это очень больно, потому что я не понимаю, за что это, – призналась Евгения в интервью Olympic Channel.

Напомним, что 20-летняя спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной обладательницей золотых медалей на чемпионатах мира и Европы. По завершении сезона-2017/18 она сменила тренера – вместо Этери Тутберидзе она стала работать с канадцем Брайаном Орсером.