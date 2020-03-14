Медведева показала элемент из новой произвольной программы - Советский спорт
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14 марта 2020 17:35Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Медведева показала элемент из новой произвольной программы

Фигуристка разучила новый прыжок.

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась с поклонниками подробностями своей новой произвольной программы.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото с совместной тренировки с чемпионкой мира в танцах на льду, 44-летней канадкой Ше-Линн Борн, сообщает «Профиль».

«Спасибо тебе, Ше! С тобой всегда приятно работать», – написала Евгения.

Она также разместила видео, в котором выполняет прыжковый элемент.

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