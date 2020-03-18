Алина Загитова: Хочу воспитывать новых чемпионов, как Этери Георгиевна 13 декабря в эфире «Первого канала» 17-летняя фигуристка объявила о том, что не будет выступать до конца нынешнего сезона.

Как сообщает «Профиль», российская фигуристка Алина Загитова призналась, что желает пойти по тому же пути, что и ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

– Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов, – цитирует Загитову издание Tatler.

Алина – самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, а также первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Помимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе россиянки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.