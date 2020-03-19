Загитова показала, как растяжка помогает ей бороться с угрозой коронавируса (видео) В 2018 году уроженка Казани выиграла золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

Российская фигуристка Алина Загитова вызвала бурю негодования у своих поклонников. Профиль разместил видео, в котором спортсменка открывает дверь ногой. Это случилось по окончании тренировки. «Вот для чего нужна растяжка», – подписала ролик Загитова. Многие болельщики считают, что подобное поведение выходит за рамки этики. Ранее фигуристка заявила, что планирует по окончании карьеры начать тренерскую деятельность.