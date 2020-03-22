Волосожар и Траньков решили срочно покинуть США - Советский спорт
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22 марта 2020 01:24Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Волосожар и Траньков решили срочно покинуть США

Олимпийским чемпионам Сочи стало некомфортно в Америке из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Волосожар на своей странице в инстаграме сообщила о том, что вместе с супругом Максимом Траньковым и 3-летней дочерью Анжеликой собирается срочно вылететь из США в Россию:

«Мы решили срочно вернуться домой.

Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты.

Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. Наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений – маленькое озеро у дома, но, если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать – единственно верное решение. Тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределённый срок.

Завтра в 8 утра у нас самолет из Майами. Улететь сейчас тоже не просто, даже доехать до города вылета – целый квест. Поэтому начинаем экстренные сборы, пожелайте нам удачи!

Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей – самое важное!

Скорее бы все наладилось и все были здоровы!»

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‼️Мы решили срочно вернуться домой✈️ ⠀ Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты. ⠀ Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. Наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребёнком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений - маленькое озеро у дома, но, если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать - единственно верное решение. Тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределённый срок. ⠀ ✈️ Завтра в 8 утра у нас самолёт из Майами. Улететь сейчас тоже не просто, даже доехать до города вылета - целый квест. Поэтому начинаем экстренные сборы, пожелайте нам удачи! ⠀ Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей - самое важное! ⠀ Скорее бы все наладилось и все были здоровы!🙏🏼 ⠀ #ТатьянаВолосожар #ВолосожарТраньков

Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

Напомним, что Волосожар и Траньков выиграли два комплекта золотых медалей на Олимпиаде в Сочи в 2014 году в парном катании и командных соревнованиях.

Пара завершила спортивную карьеру в 2018 году.

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