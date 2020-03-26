Тарасова – о пандемии коронавируса: Тяжелое время, нужно послушать то, о чем нас просят (видео)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.
«Дорогие друзья. У нас сейчас тяжелое время, нам всем нужно послушать то, о чем нас просят. Нас просят сидеть дома. Мне тоже очень хочется идти на работу. Хочется трудиться, делать сейчас новые программы. Но я сижу дома. Сижу дома, не выхожу.
Вот уже 10 дней я на карантине и нашла себе занятие, естественно. И можно найти занятие. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю телевизор. Заказала себе разное кино, аудиокниги.
Давайте вместе немножко пострадаем, но зато будем здоровы», – сказала Тарасова.
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