Тарасова – о пандемии коронавируса: Тяжелое время, нужно послушать то, о чем нас просят (видео) На данный момент от этой болезни скончались больше 19 тысяч человек.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Дорогие друзья. У нас сейчас тяжелое время, нам всем нужно послушать то, о чем нас просят. Нас просят сидеть дома. Мне тоже очень хочется идти на работу. Хочется трудиться, делать сейчас новые программы. Но я сижу дома. Сижу дома, не выхожу.

Вот уже 10 дней я на карантине и нашла себе занятие, естественно. И можно найти занятие. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю телевизор. Заказала себе разное кино, аудиокниги.

Давайте вместе немножко пострадаем, но зато будем здоровы», – сказала Тарасова.