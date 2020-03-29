Трусова продолжила тренироваться во время карантина Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что продолжает тренироваться даже в период коронавирусной пандемии.

Однако речь идет об индивидуальных занятиях в условиях карантина.

«Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья», – приводит слова фигуристки Профиль. Отмечается, что Трусова находится на карантине после возвращения из Египта.