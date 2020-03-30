Олимпийский чемпион Васильев заболел коронавирусом Тесты на инфекцию у его семьи оказались положительными после поездки в Швейцарию.

Чемпион мира, Европы и Олимпийских игр по фигурному катанию Олег Васильев заболел коронавирусом,

Как сообщает телеграм-канал Mash, бывший спортсмен и его семья сдали первый положительный тест, а сейчас ждут результата другого. Они находятся в самоизоляции.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.