Медведева улетела из Канады в Японию Двукратная чемпионка мира планирует в июне провести шоу.

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в инстаграме сообщила, что отправилась из Канады в Японию.

«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, – написала Медведева. – Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего.

В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее.

Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста, берегите себя и родных!»

На декабрьском чемпионате России в Красноярске Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с коньком и не смогла отобраться в сборную страны на январский чемпионат Европы.