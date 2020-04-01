01 апреля 2020 18:29Фигурное катаниеШарафудинов Виктор
Медведева улетела из Канады в Японию
Двукратная чемпионка мира планирует в июне провести шоу.
Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в инстаграме сообщила, что отправилась из Канады в Японию.
«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, – написала Медведева. – Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего.
В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее.
Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста, берегите себя и родных!»
На декабрьском чемпионате России в Красноярске Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с коньком и не смогла отобраться в сборную страны на январский чемпионат Европы.
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