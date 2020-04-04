Загитова призвала всех россиян оставаться дома (видео) - Советский спорт
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04 апреля 2020 00:32Фигурное катаниеГичунцев Артур

Загитова призвала всех россиян оставаться дома (видео)

На данный момент в стране было выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 281 человек. При этом зафиксировано 34 летальных исхода.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в домашних условиях. Об этом сообщает Profile.ru со ссылкой на Instagram фигуристки.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

«Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь, делайте свои дела», – подписала видео 17-летняя спортсменка.

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