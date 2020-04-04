Загитова призвала всех россиян оставаться дома (видео) На данный момент в стране было выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 281 человек. При этом зафиксировано 34 летальных исхода.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в домашних условиях. Об этом сообщает Profile.ru со ссылкой на Instagram фигуристки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 31 Мар 2020 в 10:27 PDT «Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь, делайте свои дела», – подписала видео 17-летняя спортсменка.