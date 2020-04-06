Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома - Советский спорт
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06 апреля 2020 17:01Фигурное катаниеГичунцев Артур

Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома

В эти дни спортсменка готовится к очередному шоу, находясь в Японии.

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к своим подписчикам в Instagram на фоне непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы переживаете, но, пожалуйста, почитайте это.

1. Я провела карантин в Торонто.

2. У меня идет первая неделя карантина в Японии.

3. Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы не подвергать опасности маму, вас и окружающих людей.

В конце карантина вы поймете, что у меня все в порядке. Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь дома, если есть такая возможность. У меня ее нет», – написала россиянка.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 69 тысяч человек.

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