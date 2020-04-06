Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко - Советский спорт
- - У Александра есть персональный счет, с которого оплачиваются няни, водитель, охранник, - заявила Рудковская в прямом эфире инстаграма Тины Канделаки. - Рекламные контракты сына оформлены на меня. Его годовой доход от съемок в рекламе превышает 12 миллионов.
- Напомним, что 37-летний Плющенко завершил карьеру в 2017 году. Брак с Рудковской он зарегистрировал в 2012 году, а в 2013-м у пары появился сын Александр.
Почему бы болельщикам «Адмирала» не написать письмо Абрамовичу или Гейтсу? Некие болельщики «Адмирала» (хоккей), «Луча» (футбол), «Спартака-Приморье» (баскетбол), «Приморочки» (волейбол) написали открытое письмо Президенту России. 04.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Скабелка покинул Нур-Султан. Чтобы выстрелить в Ярославле? «Барыс» сообщил, что тренер Андрей Скабелка не договорился с клубом из Нур-Султана о новом контракте. Одного из самых перспективных специалистов сватают в Ярославль. 06.04.2020 15:00 Хоккей Домрачев Владислав Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав