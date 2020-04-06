Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко - Советский спорт
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06 апреля 2020 20:23Фигурное катаниеСергеев Иван

Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что их 7-летний сын зарабатывает более 12 миллионов рублей в год.
  • - У Александра есть персональный счет, с которого оплачиваются няни, водитель, охранник, - заявила Рудковская в прямом эфире инстаграма Тины Канделаки. - Рекламные контракты сына оформлены на меня. Его годовой доход от съемок в рекламе превышает 12 миллионов.
  • Напомним, что 37-летний Плющенко завершил карьеру в 2017 году. Брак с Рудковской он зарегистрировал в 2012 году, а в 2013-м у пары появился сын Александр.

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