Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что их 7-летний сын зарабатывает более 12 миллионов рублей в год.

- У Александра есть персональный счет, с которого оплачиваются няни, водитель, охранник, - заявила Рудковская в прямом эфире инстаграма Тины Канделаки. - Рекламные контракты сына оформлены на меня. Его годовой доход от съемок в рекламе превышает 12 миллионов.

Напомним, что 37-летний Плющенко завершил карьеру в 2017 году. Брак с Рудковской он зарегистрировал в 2012 году, а в 2013-м у пары появился сын Александр.