Фигуристка Щербакова рассказала о тренировках во время карантина Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала как поддерживает форму во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

«После перерыва всегда трудно возвращаться на лед, но стараюсь много заниматься, чтобы не растерять физическую форму», – цитирует Щербакову «Профиль».

Девушка отметила, что во время тренировок она выполняет ряд различных упражнений, прыжки и делает растяжку. В общей сложности разминки занимают у девушки примерно по три часа.

Ранее «Профиль» сообщал», что российская фигуристка Евгения Медведева призвала своих поклонников остаться дома и не подвергать свою жизнь опасности. Сама спортсменка находится в Японии, где готовится к очередному шоу.