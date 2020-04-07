Фигуристка Шошина заболела в Италии коронавирусом Российская фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом.

Спортсменка рассказала об этом во время прямого эфира у другой фигуристки Станиславы Константиновой.

В данный момент Шошина находится в Италии, где и подхватила болезнь. Вместе с ней находились еще десять россиян, но положительный тест на коронавирус сдала только она.

«И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать», — сказала спортсменка.

Она призналась, что ей было страшно, и у нее началась паническая атака. Она находилась в каюте на корабле, ничего не понимая.