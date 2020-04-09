Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео) Чемпионке мира 2015 года помогали болельщики.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстаграме тизер произвольной программы на сезон-2020/21.

«Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами? – написала Елизавета. – За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем.⠀

Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company мы впервые открыли зрителям процесс создания программы.

Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию.

Спасибо композитору Бхиме Юнусову, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа. Полное видео проекта с момента первых обсуждений до финальной съемки смотрите в аккаунте MAD Сompany.

Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации».

23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы (Стокгольм) и чемпионкой мира 2015 года (Шанхай), а также победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015 (Барселона).