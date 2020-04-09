Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстаграме тизер произвольной программы на сезон-2020/21.
«Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами? – написала Елизавета. – За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем.⠀
Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company мы впервые открыли зрителям процесс создания программы.
Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию.
Спасибо композитору Бхиме Юнусову, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа. Полное видео проекта с момента первых обсуждений до финальной съемки смотрите в аккаунте MAD Сompany.
Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации».
23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы (Стокгольм) и чемпионкой мира 2015 года (Шанхай), а также победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015 (Барселона).
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Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами? ⠀ За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем. ⠀ Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. ❤️ ⠀ Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company, мы впервые открыли зрителям процесс создания программы. ⠀ Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову @smekalove за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию. ⠀ Спасибо композитору Бхиме Юнусову @bhima_u, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа. ⠀ Полное видео проекта с момента первых обсуждений до финальной съёмки смотрите в аккаунте @madcompany_smekalove ⠀ Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! ⠀ Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации👏🏻 Уже завтра, назову трех исполнителей, которые получат подарки от нас. ⠀ * Are you ready for the premiere of the program that we created in collaboration with you? ⠀ During the past seven days, we went through all the main stages of the process: from music to choreography. The routine is complete, the only thing left to do is to bring it on ice. I promise to show you that as well. ⠀ I am very happy to see the positive reaction to the MAD Lab project. Thank you to the MAD Company team @madcompany_smekalove, who proposed this idea. ⠀ It truly was a massive experiment, as it was the first time we showed the process of designing a program. ⠀ I want to thank choreographer Yuri Smekalove @smekalove. He suggested an unusual for me Japanese theme. I once performed a routine called “Memoirs of a Geisha”, but this new program allowed me to dive deeper into the culture and philosophy of Japan. ⠀ Thanks Bhima Yunusov @bhima_u for composing musical theme for program. ⠀ I hope you enjoy the end product. Share your thoughts and impressions in the comments!
Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)