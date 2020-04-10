Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео) - Советский спорт
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10 апреля 2020 16:48Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео)

Олимпийская чемпионка выложила новое видео в сторис инстаграма.

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выложила видео и фото в сторис инстаграма, показав, как она готовится к единому государственному экзамену, обложившись за столом огромным количеством бумаг.

«Кто тоже готовится к ЕГЭ?» – такую подпись сделала Загитова, сопроводив ее грустным эмодзи.

Минпросвещения России в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ. Экзамены начнутся с 8 июня.

В активе Загитовой золотая медаль Олимпиады-2018, а также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го. В декабре прошлого года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.

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