Евгения Медведева: Никогда не говорила, что я какая-то богиня Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что никогда не испытывала проблем с самооценкой.

Медведева порассуждала на тему женской красоты. «У меня никогда не было проблем с самооценкой, но я никогда не говорила, что я просто там какая-то богиня, - заявила фигуристка «Первому каналу». - Красота и есть самая главная любовь к себе. Если ты за собой ухаживаешь, ходишь в салоны, то априори не можешь быть некрасивой. Люди, с которыми я общаюсь, любят меня не потому, что я классная, когда накрашенная. Они видели меня во всех состояниях абсолютно. И красивой, и с укладкой, и на пьедестале, и в те моменты, когда я с потекшей тушью, без макияжа... Даже когда мое состояние на грани с депрессией».

Отметим, что Медведева призвала российских спортсменов объединиться в борьбе с коронавирусом и жертвовать средства на то, чтобы пандемия была быстрее побеждена.