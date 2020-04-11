Евгений Плющенко: Несколько моих друзей были подключены к аппаратам ИВЛ - Советский спорт
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11 апреля 2020 11:32Фигурное катаниеСергеев Иван

Евгений Плющенко: Несколько моих друзей были подключены к аппаратам ИВЛ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о знакомых, заразившихся коронавирусом.

По словам Плющенко, его друзья попали в Коммунарку и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Не так все просто, как говорили нам в начале, - заявил фигурист изданию «Фонтанка». - Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьезно. Изначально говорили, что серьезно болеет только старшее поколение, сегодня уже и дети, и люди среднего возраста заражаются. Это может затронуть каждого. Поэтому 21 марта мы закончили работу на катке и с того дня сидим дома».

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