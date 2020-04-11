Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео) - Советский спорт
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11 апреля 2020 19:41Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео)

Двукратная чемпионка мира призывает оставаться активными, сидя дома на карантине.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина на своей странице в инстаграме опубликовала видео домашней тренировки двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«В эти сложные времена самое главное – оставаться позитивными и активными. Занимайтесь спортом. Скоро все будет хорошо», – заявила Медведева.

В активе 20-летней российской фигуристки две серебряные медали Олимпийских игр, а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. В данный момент Евгения находится в Японии.

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Сборная России по фигурному катанию. #rostelecom #bosco тренируемся вместе. Евгения Медведева

Публикация от Ермолина Ольга (@ermolina.o)

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