Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео)

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина на своей странице в инстаграме опубликовала видео домашней тренировки двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
«В эти сложные времена самое главное – оставаться позитивными и активными. Занимайтесь спортом. Скоро все будет хорошо», – заявила Медведева.
В активе 20-летней российской фигуристки две серебряные медали Олимпийских игр, а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. В данный момент Евгения находится в Японии.
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