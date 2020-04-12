Ягудин снялся нагишом в женских туфлях, прикрыв себя подушкой (фото) Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал челлендж, который запустила в инстаграме Аделина Сотникова.

Участницы челленджа публикуют фото, на которых они прикрывают свои обнаженные тела подушками. Первой это сделала наша чемпионка Сочи-2014. Сотникову поддержали многие девушки, имеющие отношение к российскому спорту. В частности, жены Юрия Жиркова и Павла Погребняка. И вот теперь к состязанию «на подушках» присоединился Ягудин, нацепив на себя женский парик и обувшись в туфли на шпильках.

«Платья не ношу, но подушек до хрена, а делать-то больше нечего,» - пояснил знаменитый фигурист в подписи к фото. Напомним, что Ягудин проводит период самоизоляции в доме вместе со своей женой, также олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной и двумя их дочерьми Елизаветой и Мишель.