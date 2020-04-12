Ягудин снялся нагишом в женских туфлях, прикрыв себя подушкой (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 апреля 2020 14:20Фигурное катаниеСергеев Иван

Ягудин снялся нагишом в женских туфлях, прикрыв себя подушкой (фото)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал челлендж, который запустила в инстаграме Аделина Сотникова.

Участницы челленджа публикуют фото, на которых они прикрывают свои обнаженные тела подушками. Первой это сделала наша чемпионка Сочи-2014. Сотникову поддержали многие девушки, имеющие отношение к российскому спорту. В частности, жены Юрия Жиркова и Павла Погребняка. И вот теперь к состязанию «на подушках» присоединился Ягудин, нацепив на себя женский парик и обувшись в туфли на шпильках.

«Платья не ношу, но подушек до хрена, а делать-то больше нечего,» - пояснил знаменитый фигурист в подписи к фото. Напомним, что Ягудин проводит период самоизоляции в доме вместе со своей женой, также олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной и двумя их дочерьми Елизаветой и Мишель.

Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и во втором раунде плей-офф сыграет против ЦСКА После тренерского запроса Знарка отменен гол «Динамо» в ворота «Спартака» (видео) Хет-трик Костицына помог минскому «Динамо» победить одноклубников из Москвы
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
В этот день Гагарин полетел в космос, а «Спартак» стал чемпионом. Впервые! В 1962 году первые для себя золотые медали чемпионов страны завоевали спартаковцы, для которых этот успех стал сродни полету в космос Юрия Гагарина в 1961-м. 12.04.2020 14:30 Хоккей Домрачев Владислав
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Новости
14:32 ММА Владимир Соловьев предрек дружбу Хабиба и Конора
14:20 Фигурное катание Ягудин снялся нагишом в женских туфлях, прикрыв себя подушкой (фото)
14:20 Футбол «Зенит» составил команду из Юриев, посвященную Дню космонавтики (фото)
13:58 Формула-1 Ушел из жизни легендарный автогонщик Стирлинг Мосс
13:39 Футбол Мама Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом (фото)
13:21 Хоккей Агент Рылова объявил о продлении контракта со «Спартаком»
12:59 Футбол Источник: Чемпионат Италии будет проходить без зрителей до января 2021 года
12:43 Теннис Донской сообщил о рождении сына (фото)
12:26 Конный спорт Елистратов – о карантине: Спортсмены, как и все остальные, тоже ждут информации
12:10 ММА «Хамское отношение». Шлеменко показал, как в аптеках Омска относятся к льготникам (видео)
11:51 Футбол Вратарь «Спартака» Ребров сменил имидж (фото)
11:36 Футбол СМИ: Хамес дал согласие на трансфер в «Эвертон»
11:21 ММА Волков – о карантине: Многие говорят об ограничении свободы, но я не чувствую этого
10:57 Футбол СМИ: «Тоттенхэм» продаст Кейна из-за долгов по кредитам
10:45 Теннис Андрей Рублев: Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело
10:26 Футбол Эльдор Шомуродов: Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России
10:08 ММА Друг Макгрегора: Федор Емельяненко – величайший боец в истории, тут и говорить не о чем
09:50 Бокс Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
09:34 Футбол Арустамян объяснил, почему Акинфеев не перешел в европейский клуб
09:17 Футбол Леонид Федун: Пик коронавируса в Европе уже пройден
QR - пропуска против Конституции, или почему государство пошло вразнос
Картина дня в Приморье: рейды полиции, пустые пляжи и пожар на «проспекте Красоты»
Еще один условно положительный случай коронавируса выявили в Карелии
В Ростовской области 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус выявлен еще у 8 жителей Ставрополья
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика