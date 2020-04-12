Туктамышева опубликовала шуточное видео о жизни девушек на карантине Российская фигуристка становилась чемпионкой мира и Европы в 2015 году.

«Профиль» сообщает, что Елизавета Туктамышева записала шуточное видео, показав, как ведут себя девушки выглядят в начале карантина и в последний день самоизоляции.

Ролик 11 апреля появился в ее личном аккаунте TikTok. В начале ролика Елизавета сидит за столом, ест бутерброд с колбасой и запивает его чаем – так, по ее словам, выглядят девушки в начале карантина. Однако кадр сменяется вместе с подписью, и вот уже фигуристка делает разминку на полу.

«Все девушки в последний день карантина», – говорится в поясняющей подписи. При этом на фоне звучит песня Uno российской группы The Little Big.