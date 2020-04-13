Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения 3 апреля Татьяне Навке, олимпийской чемпионке по парным танцам на льду, исполняется 45 лет.

Спортсменка сказала, что изначально она планировала собрать большое количество людей в этот день, но коронавирус внес свои коррективы, и поэтому праздник будет максимально домашним.

«Самое главное – будут присутствовать мои самые-самые родные и близкие люди. Надеюсь, что к нам смогут приехать наши старшие дети, моя сестра. Мама, к счастью, живет с нами. Так что рядом муж, рядом дети, и праздник все равно будет – мы к нему готовимся», – цитирует Навку «Профиль».

Из-за того, что большая вечеринка не состоится, Навка не расстроилась. Спортсменка вспоминает, что ни в детстве, ни в юности у нее не было подобных торжеств из-за бесконечных тренировок. Чаще всего фигуристка встречала день рождения либо в раздевалке, либо прямо на льду. Только после тридцати спортсменка смогла устроить настоящий праздник, поэтому она совсем не сожалеет о вечеринке и в этом году.