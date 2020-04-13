Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 17:53Фигурное катание

Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения

3 апреля Татьяне Навке, олимпийской чемпионке по парным танцам на льду, исполняется 45 лет.

Спортсменка сказала, что изначально она планировала собрать большое количество людей в этот день, но коронавирус внес свои коррективы, и поэтому праздник будет максимально домашним.

«Самое главное – будут присутствовать мои самые-самые родные и близкие люди. Надеюсь, что к нам смогут приехать наши старшие дети, моя сестра. Мама, к счастью, живет с нами. Так что рядом муж, рядом дети, и праздник все равно будет – мы к нему готовимся», – цитирует Навку «Профиль».

Из-за того, что большая вечеринка не состоится, Навка не расстроилась. Спортсменка вспоминает, что ни в детстве, ни в юности у нее не было подобных торжеств из-за бесконечных тренировок. Чаще всего фигуристка встречала день рождения либо в раздевалке, либо прямо на льду. Только после тридцати спортсменка смогла устроить настоящий праздник, поэтому она совсем не сожалеет о вечеринке и в этом году.

Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге Мартен Фуркад: Пожелал Логинову в будущем принимать только правильные решения Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона «Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео) ATP и WTA продлили паузу в соревнованиях из-за коронавируса до 13 июля
Скандал в «Барсе» не утихает, Хабиб готовится к войне, а Макгрегор – к революции В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 13.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола Большому спорту после окончания пандемии придется столкнуться с новой реальностью, выжить в которой совсем непросто. 12.04.2020 16:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Аскаров – интересный парень». Но это не профессия Вратарь Ярослав Аскаров из системы СКА и форвард Родион Амиров из «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ перед драфтом новичков. 09.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
17:53 Фигурное катание Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения
17:46 Футбол Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную
17:27 Футбол Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер
17:16 Киберспорт Онователь киберспортивного холдинга GameShow Алексей Бурдыко скончался от коронавируса в 34 года
17:03 Футбол В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Ювентуса»
16:51 Футбол Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин
16:46 Олимпиада Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть
16:29 Фигурное катание Сергей Шахрай: Борюсь с коронавирусом березовым соком
16:28 Биатлон Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты
16:12 Художественная гимнастика Алина Кабаева: Флешмоб врачей заслуживает серьезного отношения и глубокой благодарности
15:54 Футбол Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли
15:36 Футбол «Галатасарай» предложил Балотелли двухлетний контракт
15:31 Футбол СМИ: «Зенит» хочет купить у «Ювентуса» игрока, заразившегося коронавирусом
15:20 Футбол Кержаков о своем отказе перейти в «ПСЖ»: Они боролись за выживание
15:12 Футбол Александр Кержаков: От перехода в «Тоттенхэм» отделила одна минута
15:12 Футбол РФС начал сбор информации о финансовых потерях клубов для разработки вариантов поддержки
15:03 Футбол Кержаков о воссозданных им обложках альбомов Beatles, Queen, Oasis: На прицеле - еще три
14:58 Футбол Фрэнк Лэмпард: Убежден, что «Челси» сможет бросить вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»
14:35 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Найдин выписан, но там такой поток больных, что никаких справок не выдают
14:19 Футбол Игорь Шалимов: Пока нет смысла говорить о сроках возвращения к обычным тренировкам
A cry from the regions: the state has nothing to help the poor and large families
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Корюшка-прибойка и штрафы за нарушение карантина
За сутки в России еще 2558 граждан заразились коронавирусом
Можгинским школьникам выдали крупу с червями
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика