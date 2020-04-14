Алина Загитова: Я никому и ничего не должна Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании рассказала о своем отношении к негативным комменатриям в соцсетях.

«Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали, - заявила Загитова в интервью Cosmopolitan. - Мне писали, что я должна! Но по сути, я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить. Первое время комментарии очень раздражали, но тренеры и родители успокоили. Объяснили, что это нормально, всем не понравишься».

Напомним, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры.