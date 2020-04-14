Алексей Ягудин: Спортсмены не знают, как устроена обычная человеческая жизнь Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити рассказал почему не стал заниматься политикой.

Бывший фигурист Алексей Ягудин в подкасте Sportrecs рассказал о влиянии политики на спорт, а также отметил, что его не интересует политическая карьера.

«Политика в спорте – как допинг, – заявил Ягудин. – Она была, есть и всегда будет. От этого не уйти. Как мне говорила Татьяна Анатольевна Тарасова: «Леша, надо быть не на две головы выше, а на все десять, чтобы к тебе не было никаких дополнительных вопросов».

Не пытались ли меня привлечь в политику? Меня это не заводит. Нужно захотеть этим заняться. Я кайфую от театральной и телевизионной деятельности. Правда, знаю спортсменов, которые всегда хотели пойти в политику. Например, Антон Сихарулидзе несколько лет изучал работы политического содержания. Он этим жил.

Спортсмен, как лошадь, которая идет вперед и ничего ее не должно сбивать. Нет, есть исключения, но редко. У тебя жизнь довольно однообразна: зал, массаж, тренировка и так далее. Почему некоторые спортсмены спиваются? Да, потому что мы не знаем, как устроена обычная человеческая жизнь. Мы даже не умели правильно бумажки заполнять, когда были действующими спортсменами. За нас все этот делали оргкомитеты, тренеры помогали».

Ягудин четырежды становился чемпионом мира в мужском одиночном фигурном катании, а также выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.