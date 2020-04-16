Тарасова – о карантине: Мне не скучно. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в нерабочие дни продлятся в стране до 30 апреля.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается, находясь на карантине, отметив, что к происходящему нужно относиться спокойно и выполнять просьбы властей.

«Я уже давно самоизолировалась. Уже почти пять недель сижу дома, никуда не выхожу, выполняю все предписания. Мне не скучно. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы.

Да и вообще, об этом нечего говорить. Это же лучше, чем смерть, правда? Просто нужно принять эту ситуацию и жить дальше. А как в космос летают? А как люди на необитаемом острове себя ведут? Сидят и ждут. Мы видели все это раньше только в кино, а сейчас это происходит с нами. Мы должны спокойно сидеть.

Конечно, тем людям, у которых маленькие квартиры – тяжело. Но небезнадежно», – цитирует Тарасову Sport24.ru.

Напомним, карантин был введен из-за пандемии коронавируса. На данный момент по всему миру от этой болезни скончались более 134 тысяч человек.