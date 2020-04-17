Наталья Бестемьянова: Отмена чемпионата мира – правильное решение, нет смысла мучить спортсменов Олимпийская чемпионка 1988 года прокомментировала решение об отмене турнира сильнейших фигуристов планеты.

Наталья Бестемьянова поделилась мнением по поводу отмены чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

«Очень хорошо! Я считаю, что это правильное решение, потому что нет смысла мучить всех спортсменов по осени, чтобы они катали другие программы этого сезона, – заявила Бестемьянова в интервью News.ru –Там пойдет следующий сезон с серией Гран-при, финалом, мы все будем счастливы. Дай бог, чтобы все это случилось и состоялось. Надо понимать, что сейчас ни одни фигуристы страдают, весь мир переживает».

Бестемьянова на Олимпиаде в Калгари выиграла золотую медаль в танцах на льду вместе с Андреем Букиным.

Чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но из-за пандемии коронавируса проведение соревнований в эти сроки оказалось невозможным. В Международном союзе конькобежцев надеялись организовать ЧМ-2020 осенью, однако в итоге от этой идеи отказались.