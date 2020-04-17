Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок

«Профиль» сообщает, что Алена Косторная получила полезный подарок от своих поклонников. Российской фигуристке подарили балетный станок, напольное зеркало и покрытие для пола, чтобы во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, спортсменка могла тренироваться дома.
Косторная поблагодарила болельщиков. Ее слова благодарности были опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России:
«Я очень рада, что теперь смогу тренироваться, не выходя из дома. У меня появился станок, покрытие и зеркало, которые мне были необходимы. Я очень благодарна всем своим болельщикам, особенно приятно, что у них возникала такая идея, и они это сделали. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и еще раз сказать, огромное спасибо всем!»
Напомним, что в минувшем сезоне 16-летняя Косторная в женском одиночном катании выиграла серебряную медаль на чемпионате России, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.
Чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.