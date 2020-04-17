Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок Чемпионке Европы теперь будет легче тренироваться дома.

«Профиль» сообщает, что Алена Косторная получила полезный подарок от своих поклонников. Российской фигуристке подарили балетный станок, напольное зеркало и покрытие для пола, чтобы во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, спортсменка могла тренироваться дома.

Косторная поблагодарила болельщиков. Ее слова благодарности были опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России:

«Я очень рада, что теперь смогу тренироваться, не выходя из дома. У меня появился станок, покрытие и зеркало, которые мне были необходимы. Я очень благодарна всем своим болельщикам, особенно приятно, что у них возникала такая идея, и они это сделали. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и еще раз сказать, огромное спасибо всем!»

Напомним, что в минувшем сезоне 16-летняя Косторная в женском одиночном катании выиграла серебряную медаль на чемпионате России, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.

Чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.