Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 14:56Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок

Чемпионке Европы теперь будет легче тренироваться дома.

«Профиль» сообщает, что Алена Косторная получила полезный подарок от своих поклонников. Российской фигуристке подарили балетный станок, напольное зеркало и покрытие для пола, чтобы во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, спортсменка могла тренироваться дома.

Косторная поблагодарила болельщиков. Ее слова благодарности были опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России:

«Я очень рада, что теперь смогу тренироваться, не выходя из дома. У меня появился станок, покрытие и зеркало, которые мне были необходимы. Я очень благодарна всем своим болельщикам, особенно приятно, что у них возникала такая идея, и они это сделали. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и еще раз сказать, огромное спасибо всем!»

Напомним, что в минувшем сезоне 16-летняя Косторная в женском одиночном катании выиграла серебряную медаль на чемпионате России, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.

Чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.

Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева спела песню на японском языке (видео) Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок Наталья Бестемьянова: Отмена чемпионата мира – правильное решение, нет смысла мучить спортсменов
Знакомьтесь, Деян Кулусевски. Звезда футбола после пандемии, будущий напарник Роналду Из тройки суперталантов 2000 года рождения этого шведа знают хуже, чем норвежца Эрлинга Холанда и британца Джейдона Санчо. Но не исключено, именно он уже скоро затмит всех. 16.04.2020 09:00 Футбол Зибрак Артем
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Борис Михайлов: Я надеюсь на финал Запада ЦСКА - СКА Борис Михайлов: Таких, как Войнов, в КХЛ не много. Это крепкий защитник Борис Михайлов: С изменениями разметки атак и бросков может стать больше
«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 09:55 Хоккей Домрачев Владислав
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:07 Фигурное катание Медведева спела песню на японском языке (видео)
14:56 Фигурное катание Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок
14:44 ММА Алексей Олейник – о подготовке к турниру UFC: Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий
14:26 Хроника Уткин - Соловьеву: Вызов в силе, бойся ежедневно
14:23 Футбол Источник: Мельгарехо и Шюррле покинут «Спартак»
14:03 Хоккей Агент Яшкина: Московское «Динамо» не будет мешать возвращению нападающего в НХЛ в следующем году
13:52 Футбол Икарди может перейти в «Атлетико»
13:40 Хоккей Официально: Яшкин на два года продлил контракт с московским «Динамо»
13:25 Футбол Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса
13:11 Футбол Источник: Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 стартует 20 октября
13:03 Гандбол Трефилов о карантине: Дле чего мы сейчас тренируемся, чтобы девушки купальники рекламировали?
12:59 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Отмена чемпионата мира – правильное решение, нет смысла мучить спортсменов
12:50 Баскетбол В World Press Photo выбрали лучшую спортивную фотографию 2019 года
12:33 Фигурное катание Алексей Мишин: Отмена чемпионата мира – это трагедия жизни, для тех, кто мог выиграть медали
12:08 Футбол Андрей Аршавин: Телевидение – это интересно, на «Матч ТВ» меня приняли хорошо
11:54 Футбол Андрей Аршавин: Российские тренеры мне не доверяли
11:32 Хоккей Рассказов продлил контракт с «Амуром»
11:31 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 17 апреля
11:22 Хоккей В «Салавате Юлаеве» задерживают зарплаты из-за финансовых проблем
11:04 Футбол Вадим Евсеев: Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
В Хабаровском крае у 91-го человека обнаружен коронавирус
«Поступила с осложнениями». Ещё одна женщина вылечилась от коронавируса в Приморье
Коронавирус в Тюменской области: зарегистрировано 34 новых случаев заражения
Режим самоизоляции в Омской области официально продлили до 30 апреля
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика