Медведева спела песню на японском языке (видео) У двукратной чемпионки мира огромное количество поклонников в Стране восходящего солнца.

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Tik-Tok опубликовала видео с записью собственного исполнения песни Hakujitsu японской группы King Gnu. Евгения поет на японском языке.

В данный момент 20-летняя спортсменка находится в Японии. Медведева в начале июня должна была выступить в ледовом шоу Prism on Ice, но мероприятие отменили из-за коронавируса.