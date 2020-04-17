Медведева спела песню на японском языке (видео)

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Tik-Tok опубликовала видео с записью собственного исполнения песни Hakujitsu японской группы King Gnu. Евгения поет на японском языке.
В данный момент 20-летняя спортсменка находится в Японии. Медведева в начале июня должна была выступить в ледовом шоу Prism on Ice, но мероприятие отменили из-за коронавируса.
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