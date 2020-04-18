Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе Чемпионка Европы рассказала о негативных сторонах паузы в тренировочных занятиях.

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, что после долгой паузы в тренировках будет непросто восстановить чистое исполнение акселя в три с половиной оборота.

«Когда только разучивала аксель, вкручивалась тогда в прыжок, – рассказала Косторная в интервью журналу «Мир фигурного катания». – Половину оборота падала, причем так – звездочкой. Пара попыток, и меня буквально надо было отскребать ото льда.

Этот аксель – такой аксель… Уже когда я его начала стабильно прыгать в начале этого сезона, поняла: пару недель не прыгаешь и – все! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе.

В нем обязательно надо поймать то ощущение, с которого прыгаешь. А если его теряешь, то потом ищешь мучительно. Это трудно объяснить тому, кто не прыгает.

Моя мама любит говорить: ты же на велосипеде не разучишься кататься, в чем проблема-то? Нет, это не так. Велосипед ты освоил – и на всю жизнь.

А тут – где-то в Красноярске кто-то чихнет не так, и у тебя все наперекосяк пойдет. Аксель, можно сказать, это вообще личное».

Напомним, что в минувшем сезоне 16-летняя Косторная в женском одиночном катании завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.