Анна Щербакова: Приходится чуть больше ограничивать себя в еде на карантине - Советский спорт
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19 апреля 2020 19:50Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Анна Щербакова: Приходится чуть больше ограничивать себя в еде на карантине

Из-за пандемии коронавивируса чемпионка России не смогла выступить на чемпионате мира.

Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире своего инстаграма рассказала о том, что из-за невозможности проводить полноценные тренировке ей пришлось подкорректировать режим питания, находясь в самоизоляции.

«Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок, – рассказала Щербакова. – При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью.

На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я стараюсь не есть на ночь. Так получается удерживать вес.

Приходилось ли мне худеть? Глобально – нет, так, по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать».

В декабре Анна выиграла чемпионат России в Красноярске в женском одиночном фигурном катании, а в январе завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, был отменен из-за пандемии коронавируса.

28 марта Щербаковой исполнилось 16 лет.

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