Анна Щербакова выступит в «Домашней суперлиге»: cоперницы – Солдатова, Непряева и другие звезды Серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие «Домашней суперлиге» - онлайн-турнире по берпи, который 23 апреля проведут Фонд Росконгресс и «Телеспорт Медиа».

Победителем станет спортсменка, которая сделает больше берпи за минуту.

- Мне понравилась идея турнира, и я решила к нему присоединиться. Не хватает спорта, хочется соревнований. Будет интересно проверить себя в такой именитой компании, - написала Анна Щербакова в своём аккаунте в Instagram.

Соперниками фигуристки в женском дивизионе «Красота» будут четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Наталья Непряева, призёр Олимпиады-2016 по вольной борьбе Валерия Коблова, призёр чемпионата мира-2019 по сноуборду Наталья Соболева, призёр Кубка мира по волейболу Дарья Пилипенко, призёр этапа Кубка мира по скелетону Юлия Канакина, победитель Кубка ЕГФ по гандболу Галина Габисова, призер чемпионата России по баскетболу Екатерина Кейру и участница Юношеской Олимпиады-2020 лыжница Дарья Непряева.